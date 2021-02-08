Китайский интернет-гигант Alibaba Group разместил евробонды на $5 миллиардов

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd разместил четыре транша еврооблигаций общим объемом $5 млрд. Объем выпусков 10-летних и 30-летних долговых бумаг составил $1,5 млрд, 20-летних и 40-летних бондов — $1 млрд. Об этом пишет fixygen.ua.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group разместил евробонды на $5 миллиардов
Фото: yurlitsa.ru

Что известно об эмиссии

Как сообщили банки-организаторы сделки, транши со сроками обращения 10 и 20 лет были размещены с премией 100 б. п. к UST, транш со сроком обращения 30 лет — с премией 120 б. п., 40-летние бонды — с премией 130 б.п.

В числе организаторов Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan и China International Capital Corporation.

Wall Street Journal отмечает, что размещение облигаций Alibaba станет тестом для интереса инвесторов к компании, которая находится в конфликте с китайскими властями. В последние месяцы стоимость ее акций резко колебалась в связи с сигналами о том, что Alibaba попала под прицел регуляторов.

Что произошло ранее

После выступления основателя Alibaba Group Джека Ма на финансовом форуме в Шанхае с критикой действий китайских регуляторов, власти КНР отменили IPO Ant Group — финансовой компании, контролируемой Alibaba. Это произошло в ноябре 2020 года, а в декабре власти КНР начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

Alibaba Group Holding Ltd дебютировала на рынке еврооблигаций в 2014 году. Тогда компания привлекла $8 млрд за счет размещения долларовых бондов.

В 2017 году китайский интернет-гигант вышел на международный долговой рынок во второй раз, продав пять траншей облигаций общим объемом $7 млрд.

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