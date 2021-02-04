Государство за 10 млн гривен изучит ситуацию с ВИЧ среди мужчин, имеющих секс с мужчинами

Центр общественного здоровья пояснил резонансную закупку.

Государство за 10 млн гривен изучит ситуацию с ВИЧ среди мужчин, имеющих секс с мужчинами
Фото: bez-zavisimosti.ru

Центр общественного здоровья Минздрава 1 февраля обнародовал на Prozorro тендер на проведение "биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами" ожидаемой стоимостью 10,24 млн гривен.

Эта закупка вызвала значительный резонанс в социальных сетях, и ЦОЗ был вынужден выпустить пространное объяснение, зачем она нужна.

В учреждении объяснили, что подобные исследования являются составной частью эпидемиологического надзора общественного здоровья. Благодаря им эпидемиологи могут понять, как люди, находящиеся в группе риска к инфицированию какой-то болезнью, себя ведут, как распространяется вирус или инфекция, и как сделать программы по профилактике эффективными.

Мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ), является одной из ключевых групп, которым грозит повышенный риск инфицирования ВИЧ.

Биоповеденческое исследование среди этой группы позволит получить данные о распространенности ВИЧ и других социально опасных инфекций, поведенческие факторы, связанные с риском распространенности заболевания, использование этой группой услуг по профилактике ВИЧ.

Оно предусматривает тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис, анализ крови, опрос по поводу рискованного поведения.

Исследование проводится за донорские деньги Центра контроля и профилактики заболеваний США (СDC).

Общая выборка исследования - 6 900 человек в 16 городах. В каждом городе должны работать региональные команды из 5 человек: региональный координатор, купон-менеджер, 2 интервьюера и 1 медработник.

Участие респондентов предусматривает вознаграждение в размере 250 грн (плюс 120 грн за каждого привлеченного участника).

Интегрированные биоповеденческие исследования среди ключевых групп в Украине проводятся с 2004 года раз в 3-4 года. Их финансировали международные доноры, в частности, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Центр контроля и профилактики заболеваний США (СDC).

Ранее такие исследования проводили неправительственные организации, в частности, Альянс общественного здоровья. С 2018 года часть этих исследований координирует Центр общественного здоровья, поскольку именно государство должно быть холдером этих исследований.

На 2022-2023 годы также запланировано провести биоповеденческие исследования среди осужденных и трансгендерных людей за финансирование Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

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