Субсидии и соцвыплаты: государство сократит затраты на них на десятки миллиардов гривен

Уже вскоре затраты государства на субсидии и соцвыплаты сократятся на десятки миллиардов гривен. Это станет возможным с внедрением Единой информационной системы социальных выплат. Как именно власть надеется сэкономить на субсидиях и соцвыплатах, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Затраты государства на субсидии и соцвыплаты сократятся на десятки миллиардов гривен, - Федоров

Уже в конце весны текущего года в Украине намерены запустить Единую информационную систему социальных выплат, которая позволит свести воедино всю базу данных о получателях соцвыплат, а также полностью убрать человеческий фактор из системы выплат субсидий и других видов социальной помощи.

Таким образом, Украина сделает шаг на пути к "цифровому государству", о котором много говорил президент Владимир Зеленский.

Благодаря внедрению Единой информационной системе социальных выплат государство рассчитывает сэкономить на выплате субсидий и других видов соцвыплат десятки миллиардов гривен, заметил Федоров.

Одна статья экономии – сокращение получателей субсидий и соцвыплат. Ведь сегодня, из-за того, что данные о получателях разрознены и разбросаны по разным спискам, многим удается получать по нескольку видов соцпомощи. Теперь, благодаря сведению всех данных воедино, удастся все учесть и уже не назначать выплат тем, кто не имеет на них права.

Затраты государства на субсидии и соцвыплаты сократятся на десятки миллиардов гривен, - Федоров

"Сегодня все системы раздроблены и между ними нет взаимосвязи. А государство платит тысячи пенсий "мертвым душам". Как с землей, так же и с социальной сферой", - объяснил Михаил Федоров.

Вторая статья экономии – сокращение аппарата мелких госслужащих, которые были задействованы в сфере назначения субсидий и соцвыплат. Их заменят компьютерные программы. Правда, при этом еще никто толком не знает, чем занять эти десятки тысяч мелких чиновников, которые потеряют работу, но власть обещает над этим подумать.

Напомним, украинцам, которые претендуют на субсидии, не рекомендуют скрывать свои доходы. Все равно все тайное станет явным и тогда придется возвращать незаконно полученные деньги.


Марченко Любов, Тудей

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