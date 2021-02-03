В декабре Турция увеличила экспорт арматуры

В декабре Турция увеличила экспорт арматуры

По итогам декабря 2020 года Турция экспортировала 626 216 тонн арматуры. Рост объёмов в годовом соотношении — 28,7%, по сравнению с предыдущим месяцем — 1,7%, сообщает SteelOrbis со ссылкой на официальные статистические данные.

В денежном выражении показатели составили $289,49 млн. тонн, рост к декабрю 2019 года — 40,9%, к ноябрю 2020 — 5,9%.

За весь 2020 год из Турции за рубеж было отправлено 5,66 млн. тонн арматуры, что на 0,4% меньше результата предыдущего года. В денежном исчислении объёмы сократились на 5,9% до $2,44 млрд.

В числе крупнейших импортёров данной металлургической продукции выступили Израиль (0,912 млн. тонн), Йемен (0,862 млн. тонн) и Гонконг (0,629 млн. тонн).


МинПром по материалам МеталлСервис

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