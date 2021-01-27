Украинцы останутся без пенсий: в Польше хотят отменить выплаты заробитчанам

Украинцы, которые работают в Польше и платят там налоги, в скором будущем могут остаться без пенсии. Польские политики считают, что ZUS (Управление социального страхования) не должно выплачивать украинцам, которые приехали на заработки в Польшу, даже минимальную пенсию.

Часть украинцев оставят без пенсий: кого коснутся изменения

С такой инициативой выступили представители националистической партии «Конфедерация» в польском Сейме, передает finanse.wp.pl.

Как отмечается, польская партия предложила отменить соглашение о социальном обеспечении между Польшей и Украиной, которое действует с января 2014 года. По ее мнению, такое решение поддержит местный бизнес, освободив его от налогов.

В данное время пенсия украинцев покрывается деньгами польских предпринимателей и польских работников, которые в Польше отдают свои заработанные с трудом деньги в виде взносов ZUS государстве, которые польские политики также предлагают отменить.

Часть украинцев оставят без пенсий: кого коснутся изменения

Пока что информация от отмене пенсий украинцам находится на уровне слухов, соответствующий законопроект пока не зарегистрирован. Однако, для украинских заробитчан, которые работают на благо другой страны, чтобы обеспечить себе старость, новость не из приятных. Тем более на фоне того, что в ближайшие десять лет в Украине пенсии повышаться не будут, так как число наемных работников, с чьих зарплат идут отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд первого уровня, будет уменьшатся.

Ранее сообщалось, что скоро выйти на пенсию в Украине в 60 лет смогут далеко не все. Сколько лет стажа нужно иметь для получения минимальной пенсии в 2021 году.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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