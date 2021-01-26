Продажи бриллиантов перешли к резкому росту из-за отсутствия путешествий
Продажи бриллиантов по всему миру начали быстро восстанавливаться после нескольких лет стагнации, и сейчас этот сектор снова переживает бум.
Продажи бриллиантов по всему миру начали быстро восстанавливаться после нескольких лет стагнации, и сейчас этот сектор снова переживает бум. Об этом
Что происходит на рынке
Так, горнодобывающая компания De Beers близка к подписанию контракта на поставки сырого алмазного сырья на $600 млн — сделка еще не завершена, но если реализуется, станет крупнейшим аукционом алмазного сырья за три года, рассказали источники агентства. И это при том, что De Beers поднял цены на 5% — но спрос не исчез.
Восстановление спроса на ключевых рынках США и Китая продолжилось в четвертом квартале 2020 года в США и Китае — на двух ключевых рынках.
Спрос на алмазное сырье в конце 2020 года был «сильным и стабильным», а в первом квартале 2021 года ожидается столь же ровный спрос, потому что участники рынка будут стремиться пополнить запасы, которые истощились из-за праздников в Европе и приближающегося китайского нового года.
Помощь пандемии
Пандемия, как ни странно, сначала навредила отрасли, но теперь начала ей помогать. На протяжении нескольких лет конкуренцию бриллиантам в качестве расходов на роскошь составляли путешествия, объясняет Bloomberg.
Поскольку сейчас из-за коронавируса, карантина и ограничений путешествия во многом приостановились, потребители вкладывают деньги в другие покупки — в том числе онлайн.
«Люди не только научились удаленно работать, но и покупать онлайн, в том числе бриллианты. Раньше деньги тратили на путешествия или ужины в дорогих ресторанах, но теперь часть этого спроса перекинулась на бриллианты. Онлайн-продажи почти удвоились за прошлый год и достигли почти 20% от всех продаж», — рассказал Bloomberg заместитель гендиректора «Алросы» Евгений Агуреев.
Прогнозы по рынку
Пока неясно, будет ли текущий бум устойчивым, заметил Bloomberg. По его информации, некоторые участники рынка уже сейчас беспокоятся, что рынок перегревается, что грозит обвалом позднее в 2021 году.
На протяжении последних пяти лет годовой спрос на бриллиантовые украшения держался примерно на уровне $80 млрд. Сейчас по мере вакцинации в странах мира другие роскошные покупки становятся вновь доступными, а потому есть риск возникновения прежних проблем, обозначило агентство.
Как покупать в Украине
В Украине целый ряд ювелирных компаний предлагают продажу бриллиантов. Цены на них могут варьироваться от нескольких сотен гривен за камни весом около 0,01?0,02 карата и превышать 1,5 млн грн.
Правда, не все из камней, которые представлены в прайс-листах украинских магазинов, действительно есть в наличии. Как объяснили «Минфину» в одном из ювелирных магазинов, часто камни под заказ нужно доставлять из-за рубежа и занимает это несколько недель. Покупатель должен оплатить пятую часть стоимости камня, в качестве предоплаты.
Покупая камни, важно обращать внимание, дает ли продавец сертификат о подтверждении характеристик бриллианта. Лучше, если сертификат будет от одного из авторитетных международных организаций. К ним относятся: Геммологический институт Америки (GIA), Высший алмазный совет в Антверпене (HRD), Международный геммологический институт в США, Бельгии, Канаде, Индии и Японии (IGI).
Вместе с тем, объясняют эксперты, нельзя исключать, что сертификат будет поддельный, а показатели чистоты и цвета бриллианта — завышены. Поэтому камень можно отдать на проверку. В Украине такие услуги предоставляет, например, Государственный геммологический центр.