"Укрэнерго" предупредило об угрозе энергетической безопасности из-за рекордного снижения запасов угля

"Осталось на всех других станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны".

"Укрэнерго" предупредило об угрозе энергетической безопасности из-за рекордного снижения запасов угля
Фото: kp.ua

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом и не гарантируют энергетической безопасности страны.

Об этом на заседании НКРЄКУ заявил директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрєнерго" Виталий Зайченко, передает “Интерфакс-Украина”.

"К сожалению, склады угольных электростанций выработаны до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех других станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", - сказал Виталий Зайченко.

По его словам, активные запасы угля ниже гарантированных 522 тыс. тонн - на 51 тыс. тонн из антрацита и на 471 тыс. тонн - из газового угля.

Сбалансировать энергосистему Украины на прошлой неделе удалось благодаря импорту электроэнергии из Беларуси, сообщил Зайченко. Однако сейчас этого недостаточно.

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей", - сообщил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго".

Напомним, ранее государственное ОАО "Укрэнерго" предупредило, что на складах теплоэлектростанций в Украине осталось критически мало угля всех марок.

"Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в умышленном срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием с целью повысить цены на топливо.

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