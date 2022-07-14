Ціни на курятину зросли до рекордного рівня: скільки коштує м'ясо в українських супермаркетах

Ціни на м'ясо в Україні у червні більш-менш стабілізувалися, але йдеться лише про свинину та яловичину. Вартість курятини продовжує зростати, і не лише в Україні, а й по всій Європі.

Ціни на курятину зросли до рекордного рівня: скільки коштує м'ясо в українських супермаркетах

Причина здорожчання білого м'яса полягає у зменшенні експорту з України та спалахами грипу птиці у Північній півкулі.

Ріст цін на курятину в Україні стримують низькі ціни на зернові, якими годують курей. Наразі середня вартість курячого філе у супермаркетах складає 133,27 грн. Найдешевше філе продають в Ашані - за 129,90 грн. Найдорожче у Novus - 144 грн.

Що стосується цін на гомілку, то ця частина курятини залишається найдешевшою. Продають гомілки в середньому за 66,45 грн/кг. Кілограм курячого стегна в середньому коштує 100,45 грн. У Varus цінник найнижчий - 96,90 грн за кг.

Ціни на курятину зросли до рекордного рівня: скільки коштує м'ясо в українських супермаркетах

Виробник курятини "Наша ряба", який залишається одним із найбільших в Україні, реалізує продукцію у супермаркетах по ціні: 154,60 грн за 1 кг філе, 82,93 грн коштує кілограм гомілки, а стегно - 116,63 грн за кг.

Ціни на яловичину у світі також зросли через скасування Китаєм заборони на ввезення м’яса з Бразилії. Але в Україні м'ясопереробні комплекси її зараз майже не купують, бо на ринку цього м'яса надлишок. Тому яловичина в Україні може навіть невдовзі подешевшати. Свинина також не дорожчає, адже попит на м'ясо і так знизився.

Нагадаємо, як змінилися ціни на гречку та олію в супермаркетах у середині липня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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