Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса

В Украине остановилось производство курятины на одном из крупнейших предприятий этого профиля. Остановили производство "Гавриловские цыплята".

В Украине остановилось производство курятины: что происходит на одном из самых мощных производителей этого продукта

"Мы уже месяц как не работаем по производству кур-бройлеров. Остановили производство ... Наши все фермы стоят, мы остановлены. Невыгодно этим заниматься. Нет ни одного производства", - рассказал директор компании-производителя "Агромарс" Иван Зазуля.

Сегодня на всех предприятий, входящих в состав холдинга "Агромарс", прекращено производство курятины. Работает только племенной инкубатор. Все остальные стоит, говорит Иван Зазуля.

Однако, по информации unn, это не совсем так. По крайней мере предприятие Гавриловская птицефабрика работало еще совсем недавно, о чем свидетельствует ужасное видео, которое на днях всколыхнуло сеть. В кадре - десятки (если не сотни) мертвых цыплят, которые лежат на земле. А самое ужасное, что по этим мертвым тельцам бродят в поисках пищи еще живые цыплята. Говорят, причиной массового мора цыплят стало отключенное отопление и отсутствие корма для птицы.

Так это или нет, пока никто не опроверг и не подтвердил. Никто также не спешит подтверждать, что этот снят куриный могильник принадлежит ему.

Напомним, еще осенью Союз птицеводов Украины предупреждал о подорожании яиц и курятины. Причиной роста цен называют дорогие корма и снижение спроса на куриное мясо.


Марченко Любов, Тудей

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