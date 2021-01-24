В Украине стремительно дорожает популярный овощ

В Украине стремительно дорожает популярный овощ из борщевого набора. В течение прошлой недели стоимость белокочанной капусты выросла в торговой сети в среднем на 20%. Фермеры объясняют такой рост цены тем, что к середине зимы большая часть запасов капусты была распродана.

В Украине стремительно дорожает популярный овощ: фермеры говорят, что его запасы истощились

Несмотря на неплохой урожай капусты на полях в прошлом году, запасы этого популярного овоща быстро тают. Распродав большую часть припасенного, фермеры решили немного придержать капусту до весны, что, конечно, сразу стало ощущаться на рынке. Спрос на капусту не падает, а значит, цена на нее растет.

"Учитывая резкое снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажу качественной продукции, что и привело к росту цен на этой неделе", - говорится в информации, опубликованной изданием glavcom.

В Украине стремительно дорожает популярный овощ: фермеры говорят, что его запасы истощились

Подорожание белокочанной капусты наблюдается не только на розничном рынке, но и на оптовом. Так, на сегодня отпускные оптовые цены на этот овощ поднялись до 1,50-3,50 гривны за килограмм. За неделю цена на капусту выросла на пятую часть.

Однако, несмотря на такой рост цены на этот овощ, капуста все равно сейчас стоит на четверть дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты овощного рынка говорят, что стремительный рост цены на капусту должен затормозиться. Ведь весомых причин для этого нет. Фермеры начать продавать капусту из хранилищ, и цена не нее либо стабилизируется, либо даже упадет.

Напомним, в Украине выросли цены на тепличные овощи еще в конце прошлого года. На этот процесс повлияли и повышенный новогодний спрос, и недостаток теплиц для выращивания овощей в Украине.


Марченко Любов, Тудей

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