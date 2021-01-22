Чилийская Antofagasta направит дополнительные 400 млн долл. на модернизацию рудника Los Pelambres

Чилийская компания Antofagasta пересмотрела затраты на модернизацию медного рудника Los Pelambres на севере страны. Их объем был увеличен до 1,7 млрд долл., что на 400 млн долл. превышает предыдущую оценку.



Основной причиной роста затрат стало изменение проекта строительства опреснительной установки на побережье и водовода, по которому пресная вода будет доставляться к руднику. Его стоимость увеличилась на 235 млн долл.



Кроме того, Antofagasta понесла дополнительные расходы вследствие того, что из-за эпидемии коронавируса строительные работы были приостановлены на четыре месяца. Сейчас на стройке заняты только 75% сотрудников от ранее набранного штата.



Как заявляет компания, на декабрь 2020 г. работы были выполнены на 45%. Завершение проекта планируется во второй половине 2022 г. Благодаря его реализации производственная мощность Los Pelambres должна возрасти на 45 тыс. т меди в концентрате в первый год и на 70 тыс. т во второй и последующие годы.



В 2020 г. на Los Pelambres было добыто 359,6 тыс. т меди, что примерно на 1% уступает показателю предыдущего года. Всего Antofagasta получила в прошлом году 733,9 тыс. т металла, снизив выпуск на 4,7% по сравнению с 2019 г. В текущем году объем производства запланирован на уровне 730-760 тыс. т меди, 9,5-11 тыс. т молибдена и 240-260 тыс. унций золота.



