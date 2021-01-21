Нацкомиссия: В Украине появилось 40 новых сомнительных финпроектов

Национальна комиссия по ценным бумага и фондовому рынку выявила более 40 проектов в четвертом квартале 2020 года, которые предлагают финансовые услуги гражданам, с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Список сомнительных финпроектов с признаками мошенничества увеличен до 60 участников. С полным списком можно ознакомится тут .

Кто попал в список

«В перечень включены проекты, которые, якобы, работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые водят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по привычному для украинцев механизму предоставления очень большого процента под видом подарочных сертификатов, как печально известная B2B Jewelry», — говорится в сообщении.

В НКЦБФР предупреждают, что такие организации представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, имеющие большой опыт в сфере инвестиций и располагающими офисами в международных финансовых столицах мира.

Некоторые компании имеют или делают вид, что зарегистрированы в Украине. О таких компаниях Нацкомиссия информирует правоохранительные органы.