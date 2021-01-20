Forbes назвал 25 самых щедрых миллиардеров США

Суммарно миллиардеры из этого списка направили на благотворительность $149 млрд.

Forbes назвал 25 самых щедрых миллиардеров США
Фото: korrespondent.net

Forbes опубликовал рейтинг 25 самых щедрых миллиардеров США. Издание посчитало, сколько они потратили на благотворительность за всю жизнь.

Сколько потрачено на благотворительность

Суммарно миллиардеры из этого списка направили на благотворительность $149 млрд, а их общее состояние оценивается в $799 млрд. Суммы пожертвований рассчитаны по состоянию на 2020 год, а капитал — по состоянию на 14 января 2021 года.

Рейтинг щедрости

  • Первое место в рейтинге занимает Уоррен Баффет.

По состоянию на 2020 год он направил на благотворительность $42,8 млрд (его состояние оценивается в $88,8 млрд). Он выделяет пожертвования на развитие здравоохранения и борьбу с бедностью.

В частности, Баффет ежегодно поддерживает Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Вместе с его основателями он в 2010 году, запуская инициативу The Giving Pledge, попросил американских миллиардеров направить на благотворительность хотя бы половину своего состояния. Баффет в свою очередь пообещал отдать на эти цели более 99% собственного состояния.

  • Основатель Microsoft и его жена, Билл и Мелинда Гейтс, расположились на втором месте рейтинга.

Их состояние оценивается в $120,7 млрд, а общая сумма пожертвований — в $29,8 млрд. В 2020 году их фонд стал финансировать исследования, направленные на борьбу с COVID-19. Супруги пообещали за два года потратить на эти цели $1,75 млрд и предоставить инструменты для борьбы с пандемией нуждающимся во всем мире.

  • Третье место в рейтинге занял финансист Джордж Сорос.

За свою жизнь он пожертвовал $16,8 млрд, а его состояние, по данным на 14 января, оценивается в $8,6 млрд. Его фонды «Открытое общество» действуют в 120 странах мира, уделяют внимание демократии и защите прав избирателей. Только в 2020 году на эти направления он выделил $140 млн.

Кроме того, в прошлом году он направил $1,2 млрд на борьбу с дискриминацией, защиту прав человека и поддержку журналистики. Когда началась пандемия #covid-19#, Сорос пожертвовал $37 млн на медицинскую помощь нелегальным мигрантам в США, которые не могли обратиться к врачу в стране.

После гибели Джорджа Флойда Сорос выделил $220 млн на поддержку лидеров движения BLM на территории всей страны.

  • Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг занял четвертую строчку рейтинга

Его состояние оценивается в $54,9 млрд, а общая сумма пожертвований — в $11,1 млрд. Блумберг сосредоточил внимание на изменении климата и общественном здравоохранении.

За последние десять лет он направил более $1 млрд на сокращение потребления табака, а в 2018 году сообщал, что перевел $1,8 млрд университету Джонса Хопкинса, теперь известному всему миру из-за статистики по коронавирусу. Его фонд пожертвовал на борьбу с #covid-19# более $330 млн.

  • В рейтинге самых щедрых миллиардеров появилась бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт.

Она заняла шестую строчку, пожертвовав больше $5,83 млрд организациям, которые борются с расовым, гендерным и экономическим неравенством. Состояние Скотт оценивается в $55,2 млрд.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан заняли десятое место в рейтинге с общим объемом пожертвований в $2,7 млрд при состоянии в $90 млрд.

В сфере их интересов — поддержка науки, образования, честных выборов и правосудия. Однако в 2020 году они сосредоточили внимание на борьбе с COVID-19 и выборах. Их фонд выделил на разработки против коронавируса более $100 млн, а на поддержку честного голосования на выборах — $400 млн.

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