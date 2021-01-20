Forbes назвал 25 самых щедрых миллиардеров США

Третье место в рейтинге занял финансист Джордж Сорос.

За свою жизнь он пожертвовал $16,8 млрд, а его состояние, по данным на 14 января, оценивается в $8,6 млрд. Его фонды «Открытое общество» действуют в 120 странах мира, уделяют внимание демократии и защите прав избирателей. Только в 2020 году на эти направления он выделил $140 млн.

Кроме того, в прошлом году он направил $1,2 млрд на борьбу с дискриминацией, защиту прав человека и поддержку журналистики. Когда началась пандемия #covid-19#, Сорос пожертвовал $37 млн на медицинскую помощь нелегальным мигрантам в США , которые не могли обратиться к врачу в стране.

После гибели Джорджа Флойда Сорос выделил $220 млн на поддержку лидеров движения BLM на территории всей страны.