Forbes назвал 25 самых щедрых миллиардеров США
Суммарно миллиардеры из этого списка направили на благотворительность $149 млрд.
Forbes
Сколько потрачено на благотворительность
Суммарно миллиардеры из этого списка направили на благотворительность $149 млрд, а их общее состояние оценивается в $799 млрд. Суммы пожертвований рассчитаны по состоянию на 2020 год, а капитал — по состоянию на 14 января 2021 года.
Рейтинг щедрости
- Первое место в рейтинге занимает Уоррен Баффет.
По состоянию на 2020 год он направил на благотворительность $42,8 млрд (его состояние оценивается в $88,8 млрд). Он выделяет пожертвования на развитие здравоохранения и борьбу с бедностью.
В частности, Баффет ежегодно поддерживает Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Вместе с его основателями он в 2010 году, запуская инициативу The Giving Pledge, попросил американских миллиардеров направить на благотворительность хотя бы половину своего состояния. Баффет в свою очередь пообещал отдать на эти цели более 99% собственного состояния.
- Основатель Microsoft и его жена, Билл и Мелинда Гейтс, расположились на втором месте рейтинга.
Их состояние оценивается в $120,7 млрд, а общая сумма пожертвований — в $29,8 млрд. В 2020 году их фонд стал финансировать исследования, направленные на борьбу с COVID-19. Супруги пообещали за два года потратить на эти цели $1,75 млрд и предоставить инструменты для борьбы с пандемией нуждающимся во всем мире.
- Третье место в рейтинге занял финансист Джордж Сорос.
За свою жизнь он пожертвовал $16,8 млрд, а его состояние, по данным на 14 января, оценивается в $8,6 млрд. Его фонды «Открытое общество» действуют в 120 странах мира, уделяют внимание демократии и защите прав избирателей. Только в 2020 году на эти направления он выделил $140 млн.
Кроме того, в прошлом году он направил $1,2 млрд на борьбу с дискриминацией, защиту прав человека и поддержку журналистики. Когда началась пандемия #covid-19#, Сорос пожертвовал $37 млн на медицинскую помощь нелегальным мигрантам в США, которые не могли обратиться к врачу в стране.
После гибели Джорджа Флойда Сорос выделил $220 млн на поддержку лидеров движения BLM на территории всей страны.
- Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг занял четвертую строчку рейтинга
Его состояние оценивается в $54,9 млрд, а общая сумма пожертвований — в $11,1 млрд. Блумберг сосредоточил внимание на изменении климата и общественном здравоохранении.
За последние десять лет он направил более $1 млрд на сокращение потребления табака, а в 2018 году сообщал, что перевел $1,8 млрд университету Джонса Хопкинса, теперь известному всему миру из-за статистики по коронавирусу. Его фонд пожертвовал на борьбу с #covid-19# более $330 млн.
- В рейтинге самых щедрых миллиардеров появилась бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт.
Она заняла шестую строчку, пожертвовав больше $5,83 млрд организациям, которые борются с расовым, гендерным и экономическим неравенством. Состояние Скотт оценивается в $55,2 млрд.
- Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан заняли десятое место в рейтинге с общим объемом пожертвований в $2,7 млрд при состоянии в $90 млрд.
В сфере их интересов — поддержка науки, образования, честных выборов и правосудия. Однако в 2020 году они сосредоточили внимание на борьбе с COVID-19 и выборах. Их фонд выделил на разработки против коронавируса более $100 млн, а на поддержку честного голосования на выборах — $400 млн.