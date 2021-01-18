Часть ЕСВ и НДФЛ перейдет на обязательные накопительные пенсии — глава Комитета ВР

Финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%. Об этом LIGA.net сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

Что решили в Комитете и Минсоце

Нардеп отметила, что это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики с целью избежать повышения нагрузки на бизнес.

Также, по ее словам, Комитет Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов уже получил от Минсоцполитики обновленный текст соответствующего законопроекта (2683д).

Перед формированием окончательного текста законопроекта, профильный комитет ожидает заключение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национального банка.

Третьякова добавила, что пока известно, что система будет работать через центральный администратор — специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев. Нардеп сообщила, что до 15 января ожидает от главы НКЦБФР Тимура Хромаева измененный текст, регулирующий деятельность центрального администратора.

«У нас есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании», — рассказала Третьякова.

Она предполагает, что к концу февраля законопроект, регулирующий накопительные пенсии, будет доработан и внесен в повестку дня Верховной Рады к голосованию в первом чтении.

«До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть», — сказала Третьякова.

Что такое накопительная пенсия

Накопительная пенсионная система предполагает, что на каждого гражданина будет открываться личный накопительный счет в Пенсионном фонде. Затем, по достижении пенсионного возраста, работник будет получать выплаты пенсии с этого счета.

Ранее «Минфин» решил разобраться — как выбрать негосударственный пенсионный фонд, как стать его участником и как следить за эффективностью работы фонда.