Иран наращивает экспорт стальной заготовки

Иран наращивает экспорт стальной заготовки

Как отмечают иранские СМИ, улучшение международной рыночной конъюнктуры в конце 2020 г. и активизация покупательского спроса позволили национальным металлургическим компаниям резко нарастить объемы экспорта.

По данным таможенной службы, в девятом месяце по местному календарю (21 ноября — 20 декабря) иранский экспорт стали достиг 839 тыс. т, что более чем на 30% превысило показатели предыдущего месяца.

Основным источником этого роста стала заготовка, продажи которой возросли за счет поступлений новых заказов из таких стран как Китай, ОАЭ и Судан.

Всего за первые девять месяцев текущего года по иранскому календарю объем экспорта стали в стране составил около 5,6 млн. т, что, правда, примерно на 13% уступает аналогичному периоду годичной давности. При этом 47% иранского экспорта стали за девять месяцев пришлось на заготовку и блюмы и 27% - на слябы.

МинПром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Турецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспортеТурецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспорте
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
Блок рекламы


Похожие новости
Украина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугунаУкраина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугуна
Импорт стальной проволоки для предварительно напряженного железобетона подрывает рынок СШАИмпорт стальной проволоки для предварительно напряженного железобетона подрывает рынок США
Турецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспортеТурецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспорте
Выручка от экспорта черных металлов упала на 12%Выручка от экспорта черных металлов упала на 12%
Иран продолжает увеличивать стальную выплавкуИран продолжает увеличивать стальную выплавку
Гривна укрепится благодаря экспорту и портфельным инвесторам — ReutersГривна укрепится благодаря экспорту и портфельным инвесторам — Reuters
В Индии потребовали запретить экспорт железной рудыВ Индии потребовали запретить экспорт железной руды
Украина экспортировала больше металлопродукции, но за меньшие деньгиУкраина экспортировала больше металлопродукции, но за меньшие деньги
Китайские сталевары третий месяц подряд наращивают экспортКитайские сталевары третий месяц подряд наращивают экспорт
Аргентина на год запретила экспорт ломаАргентина на год запретила экспорт лома
Последние новости
Подгружаем последние новости