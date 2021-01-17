Кабмин установит предельную цену на газ 6, 99 грн на два месяца, до 31 марта (документ)

Ранее предельную цену предлагалось ввести "на срок карантина или до конца отопительного сезона".

Кабмин установит предельную цену на газ 6, 99 грн на два месяца, до 31 марта (документ)
Фото: humikus/Depositphotos

Кабинет министров Украины уточнил, что срок действия предельной цены на газ ограничен 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в последней версии Проекта постановления, имеющейся в распоряжении LB.ua.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31.03.2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривень 99 копеек за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость и с учетом платы за транспортировку магистральными газопроводами до внутренних точек выхода из газотранспортной системы)", - говорится в документе.

Ранее предельную цену предлагалось ввести на срок карантина или до конца отопительного сезона.

Напомним, ранее Министерство энергетики предложило установить граничную цену на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в размере 6,99 грн (с НДС) за кубометр сроком с 1 февраля до конца карантина или отопительного периода.

Кроме того, Кабинет министров предложил ввести государственное регулирование цены на газ для всех бытовых потребителей до конца карантина или до завершения отопительного сезона. Сообщалось, что ориентировочно это заработает с февраля. Предлагаемая цена составила 6,99, а некоторые облгазы сейчас продавали за 10 и выше гривень за кубометр.

С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа. Запуск рынка газа для населения в Украине был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

14 января министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей. Миссия МВФ на этой неделе как раз начала работу с Украиной. От нее зависит выделение второго транша в рамках программы stand-by.

После массовых протестов из-за подорожания цены на газ власти провели несколько совещаний.

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