Помощь Украине от союзников составила 7 млрд долларов за три месяца — Шмыгаль

При этом одна лишь Германия за три месяца заплатила РоSSии более 200 миллиардов долларов за нефть и газ, информирует ZN.ua.

Помощь Украине от союзников составила 7 млрд долларов за три месяца — Шмыгаль
© Офис президента

За три месяца войны в Украине, союзники Украины поддержали финансовую систему нашего государства на общую сумму в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Каждый день мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась. К примеру, сегодня утвердим условия привлечения финансовой поддержки от Правительства Канады на сумму почти 800 млн долларов. Ранее наши канадские друзья уже оказали поддержку почти на 400 млн долларов, и мы благодарны за эти очень важные для Украины средства», — отметил Шмыгаль.

Глава украинского правительства сообщил, что власть развивает общие проекты с европейскими партнерами. К примеру, уже есть проект Соглашения с Европейским Союзом, предусматривающий выделение Украине 330 млн евро.

Шмыгаль также поблагодарил европейских партнеров за согласование 6-го пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на нефть. Как отметил премьер, кремлевский режим может потерять от 10 до 25 млрд долларов от этого решения, и это дополнительно лишит его возможности финансировать войну против Украины.

Однако стоит упомянуть, что за время развязанной Россией войны с Украиной, страна агрессор получила сотни миллиардов евро от тех же европейских партнеров Украины. Одна только Германия заплатила за газ и нефть более 200 миллиардов долларов США.

И будет продолжать платить на условиях страны-оккупанта, ведь стало известно, что немецкие компании Uniper и RWE перешли на оплату роSSийского газа по предложенной Москвой схеме в рублях, предусматривающей оплату через счет в «Газпромбанке».


Дубенко Вадим, ZN.ua

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