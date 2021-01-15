Xiaomi внесена в черный список китайских военных компаний США

CША внес в "черный список" девять китайских компаний, среди которых всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi. Санкции введены против предприятий, якобы работающих на военную промышленность Китая.

Ряд компаний попали под действие нового запрета на инвестирование в США , который заставит американских инвесторов до 11 ноября 2021 года избавиться от своих долей в фирмах, внесенных в "черный список".

Министерство обороны США позиционирует Xiaomi как "китайскую коммунистическую военную компанию", что может вынудить американские компании и других американских инвесторов отказаться от инвестирования в эту компанию.

В "черный список" также попала компания Huawei и авиастроительная компания Comac.

В ответ на санкции Xiaomi подтвердила, что "она не принадлежит, не контролируется и не связана с китайскими вооруженными силами, и не является китайской коммунистической военной компанией". В ближайшее время будут приняты все нужные меры для для защиты интересов компании и ее акционеров.