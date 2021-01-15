Xiaomi внесена в черный список китайских военных компаний США

CША внес в "черный список" девять китайских компаний, среди которых всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi. Санкции введены против предприятий, якобы работающих на военную промышленность Китая.

Xiaomi попала в “черный список“ китайских компаний в США

Ряд компаний попали под действие нового запрета на инвестирование в США, который заставит американских инвесторов до 11 ноября 2021 года избавиться от своих долей в фирмах, внесенных в "черный список".

Министерство обороны США позиционирует Xiaomi как "китайскую коммунистическую военную компанию", что может вынудить американские компании и других американских инвесторов отказаться от инвестирования в эту компанию.

В "черный список" также попала компания Huawei и авиастроительная компания Comac.

В ответ на санкции Xiaomi подтвердила, что "она не принадлежит, не контролируется и не связана с китайскими вооруженными силами, и не является китайской коммунистической военной компанией". В ближайшее время будут приняты все нужные меры для для защиты интересов компании и ее акционеров.

По данным IDC, компания Xiaomi является третьим по величине производителем смартфонов в мире, по состоянию на третий квартал прошлого года, опережая Apple и отставая от Samsung и Huawei.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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