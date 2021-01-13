Польская компания хочет добывать газ в Украине

Польская компания хочет добывать газ в Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG планирует создать совместное предприятие с Managеment Services "Энергетические ресурсы Украины".

Управление по вопросам конкуренции и защиты потребителей оценит соответствие такой концентрации антимонопольному законодательству.

Планируемый совместный субъект хозяйственной деятельности планирует осуществлять поиск месторождений природного газа на территории Украины, а в перспективе также его добычу и продажу.

Польская нефтегазовая компания PGNiG уже имеет офис в Киеве, торгует газом и ведет производство в Украине. Компания подписала ряд соглашений о сотрудничестве с ERU.

МинПром по материалам uaprom.info

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