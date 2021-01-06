В Индии потребовали запретить экспорт железной руды

Ассоциация индийской кузнечной промышленности обратилась к правительству с просьбой запретить экспорт железной руды, чтобы ослабить давление роста цен на сырье.



Как отмечается, в результате высокого экспорта железной руды из Индии внутренние цены на сталь выросли на 30% за последние три месяца и даже на 55% за весь финансовый год. Стремительный рост цен на сталь поставил индийскую кузнечную промышленность под угрозу банкротства.



По сравнению с крупнейшими мировыми экспортерами железной руды, Австралией и Бразилией , Индия по-прежнему занимает долю китайского рынка железной руды, хотя качество индийской железной руды оставляет желать лучшего.



Напомним, ранее индийская государственная компания NMDC сообщила о росте добычи железной руды более чем на 23%, до 3,86 млн тонн в декабре 2020 года.

