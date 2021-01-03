Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2"

Норвежцы остановят все работы по проверке газопровода до завершения действий санкций.

Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод “Северный поток-2” после окончания его строительства из-за новых санкций США относительно проекта.

Об этом пишет tellerreport.com со ссылкой на пресс-службу компании.

Поэтому компания не сможет выдать сертификат соответствия, который необходим для эксплуатации газопровода.

"DNV GL прекратит все меры по проверке трубопроводной системы "Северного потока-2" в соответствии с санкциями до тех пор, пока эти санкции остаются в силе", - говорится в заявлении компании.

Норвежцы сейчас "реализуют план постепенного прекращения поддержки проекту".

Напомним, РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии. С середины января строительство газопровода должно восстановиться в исключительной экономической зоне Дании.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Строительство "Северного потока-2" сейчас приостановлено из-за санкций США относительно европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в силу в декабре 2019 года.

Сейчас РоSSия пытается модифицировать собственные суда для завершения строительства газопровода, который готов более чем на 90%, что побудило Конгресс одобрить новую серию санкций в попытке помешать дальнейшему прогрессу.

В декабре 2020 года Сенат США утвердил оборонный бюджет с $250 млн для Украины и новыми санкциями против "Северного потока-2".

Разработчик американских санкций против роSSийского газопровода в Европу Тед Круз выразил уверенность, что новые санкции не позволят завершить спорный проект, вопреки попыткам Кремля.