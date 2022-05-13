Финская крупнейшая энергокомпания Fortum уходит из РФ

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что уйдет с роSSийского рынка. Также компания объявила, что приостановит использование своего бренда в РоSSии. Об этом говорится в заявлении компании.

Финская крупнейшая энергокомпания Fortum уходит из РФ
Фото: fortum.com

Что известно

«В дополнение к ранее анонсированному замораживанию инвестиций и финансирования наших роSSийских дочерних компаний, мы решили продолжить контролируемый выход с роSSийского рынка. Это решение предполагает потенциальное избавление от роSSийских операций Fortum.

Ожидается, что процесс продажи роSSийской дочерней компании Uniper Unipro также будет возобновлен как можно скорее. Для завершения этих процессов может потребоваться некоторое время и они подлежат утверждению регуляторных органов. Несмотря на это, мы решили прекратить использование бренда Fortum в РоSSии", — заявили в Fortum.

Fortum — одна из крупнейших энергетических компаний Финляндии.

В РоSSии Fortum принадлежат 98,23% в «Фортуме» и около 30% у ТГК-1 (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»).

Финская корпорация также имеет пакет в размере 73,4% немецкой Uniper, владеющей 83,73% энергокомпании «Юнипро». «Фортум» и «Юнипро» в РФ принадлежат 12 электростанций мощностью 15,5 ГВт.

Напомним

Из-за фашистской агрессии против Украины роSSийский рынок массово покидают международные компании. Каждый день их список становится все длинней.

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