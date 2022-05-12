Минус по энергооборудованию: немецкий концерн Siemens уходит из РоSSии из-за войны в Украине

Стартовала процедура прекращения производственной и операционной деятельности немецкого концерна Siemens в РоSSии. Согласно официальному сообщению компании , Siemens покинет роSSийский рынок в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Siemens напомнили, что после начала войны РоSSии в Украине компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Беларусь . Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельности компании в РоSSии, в частности, на железнодорожное обслуживание и ремонт.

CEO компании Роланда Буша объяснил упорядоченный процесс выхода из РоSSии: "Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру".

Отмечается, что в РФ были представлены две отдельные компании - "Сименс" и "Сименс энергетика".

При этом в РФ Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером "Энел РоSSия" (MOEX: ENRU) в реализации проектов в возобновляемой энергетике в РоSSии.

Помимо этого, в РоSSии у Siemens и группы "Синара" действует совместное предприятие ООО "Уральские локомотивы", которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.