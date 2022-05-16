Один из крупнейших производителей офисной бумаги уходит из РФ

Ведущий производитель бумаги, американская Sylvamo Corporation, уходит из РФ и продает бизнес. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на финансовую отчетность компании за 1 квартал.

Фото: paperspecs.com

«Мы решили выйти из РоSSии. Мы будем делать это упорядоченным образом и ведем процесс продажи нашего роSSийского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем как можно быстрее завершить этот процесс, включая получение одобрения от нашего совета, а также необходимые разрешения правительства для выполнения транзакции», — говорится в сообщении.

Sylvamo производит в РоSSии бумагу под брендом SvetoCopy. В РоSSии компания через непубличное АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» управляет Светлогорским ЦБК в Ленинградской области.

Светлогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на РФ пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

В начале марта Sylvamo заявила о прекращении сделок в РоSSии.

Напомним

Ранее об уходе с роSSийского рынка заявил немецкий концерн Siemens.

«Siemens покинет роSSийский рынок в результате войны в Украине. Компания приступила к процедуре прекращения своей производственной деятельности и всей производственной деятельности», — заявили в компании.