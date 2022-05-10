Каждая вторая технологическая компания, проведшая IPO в 2021, потеряла более половины стоимости

Хотя акции всего технологического сектора падают с начала 2022 года, для компаний, вышедших на рынок в прошлом году, это падение оказалось особенно жестким, пишет CNBC.

Фото: dnaindia.com

Из 53 компаний, вышедших на рынок через IPO или прямой листинг в прошлом году, 50 торгуются по цене ниже начальной. Более половины из них потеряли более 50%. Некоторые из наиболее известных имен, в частности, торговые площадки Coinbase и Robinhood, производитель электрокаров Rivian, продавец облачного ПО UiPath и финтех-фирмы Marqeta и Toast упали более чем на 60%.

Падение технологического сектора

Распродажа технологического сектора началась еще в прошлом году, когда на фоне инфляции и потенциального повышения ставок инвесторы начали выходить из рисковых активов.

В феврале, после начала роSSийского вторжения, этот процесс ускорился. После рекордного с 2000 года повышения ставки ФРС 4 мая, он достиг панического уровня. Технологически ориентированный индекс Nasdaq закрыл 9 мая падением на 4,3%.

В таких условиях интерес инвесторов к IPO близок к нулю. Компании, которые планировали выйти на рынок в первой половине 2022-го, теперь отказываются от этого намерения, ведь оценки их стоимости были сделаны в принципиально иных условиях, гораздо более благоприятных для сектора технологий. Выход на биржу сегодня потребовал бы полной переоценки их бизнеса и оставил бы многих сотрудников и инвесторов с переоцененными акциями, которые они не могли бы продать.

Renaissance IPO ETF, отслеживающий около 100 компаний, вышедших на биржу за последние годы, снизился почти на 60% от своего 52-недельного максимума в сентябре. В понедельник индекс упал на 9,7%, доведя падение в мае до 19%.

Рекордный год для IPO

В прошлом году общий объем IPO в мире превзошел предыдущий рекорд на фоне появления большого количества «пустышек» и высоких цен размещения. С начала года IPO произвели около 2,85 тыс. компаний и SPAC, общий объем превысил $600 млрд.

Лидером стал американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc, проведший IPO в Нью-Йорке почти на $12 млрд. В Азии наибольшее размещение провела телекоммуникационная компания China Telecom Corp. — на 54 млрд юаней ($8,4 млрд), тогда как IPO польского производителя электронных почтоматов InPost SA объемом 2,8 млрд евро стало самым большим в Европе.