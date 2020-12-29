Аргентина на год запретила экспорт лома

Аргентина на год запретила экспорт лома

Как сообщает Yieh.com, 24 декабря правительство Аргентины опубликовало новый указ, продлевающий приостановку экспорта стального лома до конца следующего года.

В постановлении отмечается, что национальная сталелитейная промышленность использует стальные отходы и лом в качестве сырья для производства стали, а также железной руды. По структурным причинам в Аргентине отсутствуют постоянные поставки стального лома, и сталелитейная промышленность сильно страдает от этого.

По этой причине, согласно указу, необходимо продолжить приостановление экспорта на период 360 дней, чтобы поддерживать постоянную доступность сырья для национальной сталелитейной промышленности.

С начала 2008 года на основании ряда постановлений и указов экспорт лома черных и цветных металлов был приостановлен.

МинПром по материалам МеталлТорг

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