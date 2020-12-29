Аргентина на год запретила экспорт лома

Как сообщает Yieh.com, 24 декабря правительство Аргентины опубликовало новый указ, продлевающий приостановку экспорта стального лома до конца следующего года.



В постановлении отмечается, что национальная сталелитейная промышленность использует стальные отходы и лом в качестве сырья для производства стали, а также железной руды. По структурным причинам в Аргентине отсутствуют постоянные поставки стального лома, и сталелитейная промышленность сильно страдает от этого.



По этой причине, согласно указу, необходимо продолжить приостановление экспорта на период 360 дней, чтобы поддерживать постоянную доступность сырья для национальной сталелитейной промышленности.



С начала 2008 года на основании ряда постановлений и указов экспорт лома черных и цветных металлов был приостановлен.



