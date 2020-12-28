Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компанию для внедрения механизма ипотеки

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ОАО "Украинская финансовая жилищная компания", созданного для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Целью деятельности ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве.

Гендиректором компании назначен Василий Шкураков.

С 2018 года он работал заместителем министра финансов, где отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски. 24 декабря правительство уволило его с этой должности.

Напомним, в конце апреля Зеленский анонсировал программы ипотеки и кредитов для малого бизнеса. Кабинет Министров поставил себе целью снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых.