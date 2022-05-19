Минсоцполитики: Украинцы могут получить дополнительную финансовую помощь

Украинцы на освобожденных территориях, в оккупации и в зоне активных боевых действий смогут получить международную финансовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Как получить помощь

В конце мая заявку на получение таких денежных выплат можно будет подать через информационную платформу є-Підтримка (dopomoga.gov.ua).

Выплаты могут предоставляться лицам, у которых нет и которые не имели статуса внутренне перемещенных лиц.

Данные, указанные в заявке, будут верифицированы на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, принимающим решение о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

Также этим решением правительства обеспечивается возможность получить бумажный вариант справки о взятии на учет внутри перемещенного лица для тех людей, которые подавали заявления через приложение «Дия».

Поскольку были случаи, когда из-за неверно указанных данных внутренне перемещенные лица не могли получить выплату пособия на проживание, то предусмотрена возможность корректировки ошибок в данных, предоставляемых внутренне перемещенным лицом.

Благодаря уточнению данных можно будет перечислить размер пособия на проживание, например, если человек сначала не указал, что он является лицом с инвалидностью и получил 2000 грн в месяц вместо 3000 грн.

Также предусмотрено, что выплачивать пособие на проживание будет продолжено перемещенным лицам, которые подали заявку об уничтоженном или поврежденном жилье до 20 мая текущего года, или которые в любое время подтвердят соответствующий факт документами, выданными органами местного самоуправления.

Напомним

22 апреля в Минэкономики заявили, что украинцы, которые в период с 23 по 31 марта подали заявку о получении 6,5 тыс. грн в рамках программы є-Підтримкаи были внесены в соответствующий реестр, гарантированно получат выплаты.