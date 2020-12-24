Правительство выделило 1,3 миллиарда гривен из "ковидного фонда" на закупку вакцин

Реализация проекта будет осуществляться в рамках общего и специального фондов Госбюджета на 2020 год.

Правительство выделило 1,3 миллиарда гривен из "ковидного фонда" на закупку вакцин
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на внеочередном заседании 23 декабря утвердил постановление о выделении Министерству здравоохранения 1,3 миллиарда грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, проектом постановления осуществлено сбалансированное перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Реализация проекта акта будет осуществляться в рамках общего и специального фондов Государственного бюджета на 2020 год.

Напомним, ранее Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка.

Министерство здравоохранения инициировало выделение в 2021 году из госбюджета 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19. Однако проект государственной сметы предусматривает лишь 2,6 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко пообещал найти в бюджете необходимые средства для вакцинации населения.

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