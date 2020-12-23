В Украине запустили Единый экспортный веб-портал

Офис по продвижению экспорта на платформе Дия.Бизнес при поддержке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустил Единый экспортный веб-портал - онлайн-платформу для экспортеров и компаний, заинтересованных в экспорте.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Развитие экспорта, который сегодня формирует почти половину ВВП страны - в приоритете правительства Украины. Государство прилагает максимум усилий для внедрения финансовых и информационных инструментов поддержки экспортеров для облегчения доступа украинских товаров на внешние рынки. Запуск Единого экспортного веб-портала обеспечит производителей необходимыми знаниями, облегчит поиск новых рынков сбыта и установление деловых контактов для успешной экспортной деятельности", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В правительстве рассказали, что целью запуска веб-портала является повышение уровня национального экспорта и оказание поддержки предприятиям для выхода на новые рынки, а также иностранным компаниям, которые заинтересованы в импорте товаров и услуг из Украины и налаживании партнерских отношений.

В Минэкономики надеются, что использование экспортерами онлайн-платформы ускорит развитие малых и средних предприятий во всех регионах Украины. Также веб-портал позволит производителям больше использовать инструменты электронной коммерции, что является актуальным в условиях пандемии коронавируса.