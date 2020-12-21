Крупнейшие кредиторы Украины. Рейтинг стран от НБУ

Национальный банк обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 сентября 2020 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Сумма долгов

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце III квартала 2020 составляет $ 20 762 млн (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

Наибольшая доля долга