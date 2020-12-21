Крупнейшие кредиторы Украины. Рейтинг стран от НБУ

Национальный банк обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 сентября 2020 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Крупнейшие кредиторы Украины. Рейтинг стран от НБУ
Фото: epravda.com.ua

Сумма долгов

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце III квартала 2020 составляет $ 20 762 млн (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

Наибольшая доля долга

  • Кипр -: $ 21 785 млн
  • Великобритания — $ 5966 млн
  • Нидерланды — $ 2449 млн
  • Люксембург — $ 1 564 млн
  • Германия — $ 1 481 млн
  • Британские Виргинские Острова — $ 1 414 млн
  • США — $ 1 256 млн
  • РоSSийская Федерация — $ 1107 млн.

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