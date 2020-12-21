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2020-12-21
Крупнейшие кредиторы Украины. Рейтинг стран от НБУ
Национальный банк обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 сентября 2020 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр. Об этом
Фото: epravda.com.ua
Сумма долгов
По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце III квартала 2020 составляет $ 20 762 млн (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).
Наибольшая доля долга
- Кипр -: $ 21 785 млн
- Великобритания — $ 5966 млн
- Нидерланды — $ 2449 млн
- Люксембург — $ 1 564 млн
- Германия — $ 1 481 млн
- Британские Виргинские Острова — $ 1 414 млн
- США — $ 1 256 млн
- РоSSийская Федерация — $ 1107 млн.