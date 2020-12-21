Сербия начала заполнять газом участок газопровода Турецкий поток

Началось заполнение газом сербского участка газопроводной системы "Турецкий поток", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.



Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому роSSийский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями и пандемии.



Поставки по новому отрезку магистрали начнутся с 1 января 2021 года и полностью заменят поставки роSSийского газа в Сербию через Украину.



Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.



В 2019 году Сербия купила у "Газпрома" 2,135 млрд куб. м газа; за 10 месяцев 2020 года отбор сократился на 41% - до 960 млн куб. м.



