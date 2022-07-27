Ціни на газ в Європі: новий сплеск через падіння постачання «Північним потоком»

Постачання газу «Північним потоком» впало до 20% від потужності, інформує ZN.ua.

Ціни на газ в Європі: новий сплеск через падіння постачання «Північним потоком»
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Вранці сьогодні - 27 липня, - постачання російського газу «Північним потоком» впало до 20% у порівнянні з його звичайною потужностю, повідомив німецький газотранспортний оператор Gascade.

"З 8 години ранку 27 липня 2022 року транспортування газопроводом Nord Stream 1 відбувається згідно з номінаціями 1,28 млн м?/год, тобто приблизно 20% від максимальної потужності Nord Stream", – йдеться у повідомленні.

Як результат, відповідно до даних лондонської біржі ICE, ціни на газ у Європі зросли майже до рекордних $2350 за тисячу кубометрів. Востаннє ціна на еталонному хабі TTF у Нідерландах була вища цієї позначки 7 березня поточного року.


Олена Середа, ZN.ua





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