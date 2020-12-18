Эксперты спрогнозировали падение заготовки лома в Украине

Эксперты спрогнозировали падение заготовки лома в Украине

По прогнозу ассоциации УАВтормет, заготовка металлолома в Украине по итогам 2020 года составит порядка 2,8 млн т. В 2019 году этот показатель составил 3,36 млн т. Такие данные представил президент УАВтормет Владимир Бублей в ходе профильной конференции ассоциации.

За 11 месяцев текущего года ломосборщики заготовили 2,768 млн т вторсырья. Из них 2,603 млн т было поставлено на внутренний рынок Украины. На экспорт в январе-ноябре поставили 33 тыс т.

Основным источником образования лома, по данным УАВтормет, по прежнему является амортизационный лом. Он занимает 75% в структуре ломозаготовки. 8% приходится на металлолом домохозяйств. Еще 5% сырья на рынок Украины поставляют компании транспортной сферы.

МинПром по материалам uaprom.info

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