Эксперты спрогнозировали падение заготовки лома в Украине

По прогнозу ассоциации УАВтормет, заготовка металлолома в Украине по итогам 2020 года составит порядка 2,8 млн т. В 2019 году этот показатель составил 3,36 млн т. Такие данные представил президент УАВтормет Владимир Бублей в ходе профильной конференции ассоциации.



За 11 месяцев текущего года ломосборщики заготовили 2,768 млн т вторсырья. Из них 2,603 млн т было поставлено на внутренний рынок Украины. На экспорт в январе-ноябре поставили 33 тыс т.



Основным источником образования лома, по данным УАВтормет, по прежнему является амортизационный лом. Он занимает 75% в структуре ломозаготовки. 8% приходится на металлолом домохозяйств. Еще 5% сырья на рынок Украины поставляют компании транспортной сферы.



