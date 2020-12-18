Курс гривны до конца 2021 года вернется до 28 гривен — прогноз Dragon Capital

По обновленному прогнозу компании Dragon Capital, к концу 2021 года курс вернется до 28 грн/$ по сравнению с 30 грн/$ в предыдущем прогнозе. Об этом сообщает компания в обновленном аналитическом отчете с обоснованием прогноза на следующий год.

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Что предполагает прогноз

Как прогнозирует главный экономист Dragon Capital Елена Белан, курс гривны до конца 2020 года будет близким к 27,5 грн/$ по сравнению с 29 грн/$ в предыдущем прогнозе. Постепенное укрепление гривны продолжится в первом квартале следующего года, но вернется к 28 грн/$ в конце 2021-го.

Золотовалютные резервы НБУ аналитики оценивают на уровне $28 млрд на конец 2020 года и прогнозируют их увеличение до $33 млрд на конец 2022-го, прежде всего за счет активных внешних заимствований правительства.

Резервы НБУ соответствуют 5,4 месяцам импорта и превысят агрегированный показатель достаточности резервов МВФ , что свидетельствует о высоком уровне устойчивости экономики к внешним шокам.

факторы укрепления

Политика Национального банка будет важным фактором влияния на курс гривны. Новое руководство НБУ декларирует приверженность к политике гибкого валютного курса и вряд ли вернется к практике фиксации валютного курса. «Однако, мы ожидаем, что Нацбанк будет сдерживать укрепление гривны активнее, чем в 2019 году, не допуская колебаний более чем на 10%», — отметила эксперт.

Резкий рост цен на товары украинского экспорта и восстановление спроса нерезидентов на ОВГЗ будут способствовать увеличению предложения иностранной валюты и укреплению курса гривны в краткосрочной перспективе.

Рост мировых цен на экспортные товары, в частности сталь и зерно, на фоне умеренной динамики цен на энергетические товары повлекли существенное улучшение условий торговли для Украины. Так, с начала года сталь подорожала в 1,5 раза, достигнув почти $ 700/т, самого высокого уровня с 2011 года. Цены на пшеницу и кукурузу выросли на 19% и 32% соответственно, из-за уменьшения урожая.

Со стороны импорта цена на газ на европейском хабе увеличилась на 37%, но цена на нефть остается на 24% ниже, чем в начале года, несмотря на недавнее подорожание до $ 50/баррель. Таким образом, условия торговли для Украины пока являются лучшими за последние девять лет.

Одновременно привлекательность ОВГЗ для иностранных инвесторов возросла благодаря возобновлению сотрудничества с МВФ и увеличению ставок доходности до 10%-12%. За последние две недели нерезиденты увеличили свой портфель государственных облигаций Украины на более чем $200 млн после девяти месяцев постоянного снижения инвестиций на общую сумму в $1,9 млрд.

Учитывая высокий дефицит бюджета в следующем году, который составит около $8 млрд, Украина будет нуждаться в поддержке МВФ и других международных партнеров и заимствований на внутреннем и внешнем рынках, в том числе от инвесторов во внутренние облигации.

«Учитывая эти факторы, мы ожидаем увеличения поступлений иностранной валюты в страну до конца этого года и в начале следующего, поскольку недавний скачок цен на сталь и зерно влиять на экспортные поступления с отставанием в несколько месяцев. В дальнейшем валютный рынок, вероятно, вернется к дефициту иностранной валюты, поскольку восстановление экономики на фоне постепенной вакцинации населения приведет к росту импорта товаров и услуг, в том числе расходов украинских туристов за рубежом, а условия торговли ухудшатся», — подчеркнула Елена Белан.