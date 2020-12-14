Крупнейший банк Сингапура запустит биржу для торговли криптовалютой

Крупнейший банк Сингапура DBS объявил о запуске биржи для торговли криптовалютой DBS Digital Exchange. 10-процентную долю в новой платформе получит фондовая биржа Сингапура. Об этом пишет РБК.

Что известно о запуске платформы

Запуск платформы запланирован на следующую неделю. Торговать на ней смогут только институциональные и аккредитованные инвесторы.

Сделки можно будет совершать с четырьмя криптовалютами — Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и токен Ripple (XRP). Также для торгов будут доступны 4 национальные валюты — сингапурский доллар, доллар США , гонконгский доллар и японская иена.

Помимо работы с криптовалютой, платформа будет предоставлять возможность выпуска обеспеченных активами цифровых токенов и торговли ими. Также компания представила кастодиальный сервис для хранения цифровых активов.

Напомним

Ранее DBS, сингапурская банковская экосистема высшего уровня для корпоративных и инвестиционных клиентов, анонсировала запуск биржи для торговли криптовалютами.