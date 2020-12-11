Болгария увеличит производство алюминиевого проката

Болгарский производитель алюминиевой продукции Alcomet сообщил о вводе в эксплуатацию новой прокатной линии мощностью 85 тыс. т в год. За счет этого мощности компании более чем удвоятся в среднесрочной перспективе.



Alcomet является диверсифицированным производителем алюминиевой продукции. В его состав входят литейный цех мощностью 65 тыс. т алюминиевых сплавов в год, три линии по производству фольги и стан холодной прокатки совокупной мощностью 50 тыс. т листовой продукции в год (из них 7 тыс. т фольги), а также цех экструдированного профиля с пятью прессами на 36 тыс. т в год.



За первые три квартала 2020 г. на Alcomet было произведено 33,97 тыс. т алюминиевого проката и 19,24 тыс. т профилей. Общий объем выпуска превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,1%. Более 90% продукции компании экспортируется, преимущественно, в другие страны Евросоюза .