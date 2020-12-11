Болгария увеличит производство алюминиевого проката

Болгария увеличит производство алюминиевого проката

Болгарский производитель алюминиевой продукции Alcomet сообщил о вводе в эксплуатацию новой прокатной линии мощностью 85 тыс. т в год. За счет этого мощности компании более чем удвоятся в среднесрочной перспективе.

Alcomet является диверсифицированным производителем алюминиевой продукции. В его состав входят литейный цех мощностью 65 тыс. т алюминиевых сплавов в год, три линии по производству фольги и стан холодной прокатки совокупной мощностью 50 тыс. т листовой продукции в год (из них 7 тыс. т фольги), а также цех экструдированного профиля с пятью прессами на 36 тыс. т в год.

За первые три квартала 2020 г. на Alcomet было произведено 33,97 тыс. т алюминиевого проката и 19,24 тыс. т профилей. Общий объем выпуска превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,1%. Более 90% продукции компании экспортируется, преимущественно, в другие страны Евросоюза.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгахСБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грнВкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Суд возобновил производство по возврату Приватбанка КоломойскомуСуд возобновил производство по возврату Приватбанка Коломойскому
Китай увеличит импорт никеляКитай увеличит импорт никеля
Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетикиTenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики
Выпуск проката на Запорожстали вырос на 12,9%Выпуск проката на Запорожстали вырос на 12,9%
Промпроизводство в Китае растет рекордными темпамиПромпроизводство в Китае растет рекордными темпами
В Киргизии строят мини-завод по выпуску арматуры и сортового прокатаВ Киргизии строят мини-завод по выпуску арматуры и сортового проката
В Украине обвалилось производство грузовых вагоновВ Украине обвалилось производство грузовых вагонов
ArcelorMittal Кривой Рог снизил выпуск проката на 3,8%ArcelorMittal Кривой Рог снизил выпуск проката на 3,8%
Производство листового проката Voestalpine вернулось на докризисный уровеньПроизводство листового проката Voestalpine вернулось на докризисный уровень
По итогам октября Китай увеличил производство арматурыПо итогам октября Китай увеличил производство арматуры
Последние новости
Подгружаем последние новости