Украина договорилась увеличить поставки топлива из Польши

Через Польшу в Украину может ежемесячно поступать около 200 тысяч тонн топлива. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина уже договорилась с польской стороной об увеличении поставок топлива. Речь идет о 200 тысячах тонн топлива ежемесячно, что примерно в три раза больше, чем было до начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину.

Свириденко считает, что теперь топливо будут быстрее доставлять в Украину, благодаря чему прекратится его дефицит.

Между тем, ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что в нашей стране стало больше АЗС, которые спекулируют на топливе, продавая его по цене, превышающую предельную торговую наценку Министерства экономики.

Так, одни небольшие сети АЗС или отдельные заправки открыто продают топливо по цене, которая выше, чем установленная Министерством экономики. Другие сети АЗС маскируют завышенные цены или продают его оптом.

Куюн считает, что если прекратить спекуляции, то топлива на АЗС станет больше.

Напомним, ранее мы рассказали, какие б/у автомобили выгоднее покупать украинцам во время военного положения.