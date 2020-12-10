Суд постановил приостановить работу коксового завода в Харькове

Харьковский окружной административный суд вынес вердикт по делу о загрязняющих выбросах коксового завода. Об этом Харків Times узнал из текста решения суда.



В конце сентября Госэкоинспекция обратилась в суд с иском, в котором требовала временно прекратить всякую деятельность ООО "Коксовый завод "Новомет" до тех пор, пока предприятие не узаконит свои выбросы в атмосферу и не приведет в порядок очистные системы.



В ответ представитель "Коксохима" заявил, что иск необоснован и базируется на ошибочных выводах. По мнению юриста предприятия, Госэкоинспекция поторопилась с выводами: срок, данный заводу на устранение неполадок, ещё не истек. Вдобавок, сообщил ответчик, производственный цикл устроен так, что, если его остановить, экология (и не только) может пострадать гораздо сильнее: взорвутся трубы с коксовым газом, а потом и бочки с мазутом. Иными словами: выбирайте, как вы хотите умирать — медленно и скучно или быстро, весело, наверняка.



Прокуратура этим аргументам не вняла и на угрозы не купилась, подтвердила наличие вредных выбросов и поддержала госэкоинспекцию в ее иске.



После долгих разбирательств и чтений взаимных обвинений Харьковский окружной административный суд решил удовлетворить иск частично. Он постановил остановить работу завода до получения им разрешения на выбросы загрязняющих веществ в воздух. Но не прекращать всю его хозяйственную деятельность, поскольку такая мера реагирования не предусмотрена соответствующим законом.



Вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован.



