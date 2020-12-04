ФГИ продал спиртзавод в Винницкой области за 84 млн гривен

За неделю пять спиртовых активов перешли в частную собственность.

Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества провел 13-й успешный аукцион по приватизации спиртзаводов "Укрспирта".

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

"По результатам этой безумной недели, пять спиртовых активов переходят в частную собственность! Мощный удар по монополии, которой уже фактически нет в нашей стране. Буквально несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Мартыновского МОД и хранения спирта (40 км от Винницы). Это уже 13-й спиртовой актив, для которого Фонд нашел частного инвестора", - говорится в сообщении.

За Мартыновский спиртзавод на торгах соревновались 5 компаний, а стартовая цена выросла в 2,7 раза - с 31,7 млн гривен до 84 млн.

Новый владелец получит административный корпус, железнодорожное депо, солодовню, спиртохранилище, бродильное отделение, а также транспортные средства и оборудование.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Мартыновского МОД будет считаться официально завершенным.

Напомним, в сентябре ФГИ начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и Государственный концерн "Укрспирт".

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, предусматривающий отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт может любая компания, которая получит необходимую лицензию.

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за более чем 50 млн гривен каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).

13 ноября ФГИ сообщал о продаже восьмого спиртзавода - в поселке Козлов на Тернопольщине. 30 ноября ФГИ продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривен.

1 декабря состоялся приватизационный аукцион Хоростковского спиртзавода на Тернопольщине. Завод продали за 55 млн и одну гривну. 2 декабря состоялась приватизация Залозецкого спиртзавода на Тернопольщине. 3 декабря ФГИ продал спиртзавод в Каменце-Подольском за 61 млн гривен.

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