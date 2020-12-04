10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги

10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции, советник делегации ЕС в Украине Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО "Укрзализныця" Европейскому банку реконструкции и развития, таким образом освободив компанию от груза обслуживания финансовых долгов. Об этом В.Довгань рассказал в интервью профильному изданию Mintrans.

"У нас уже нет возможности привлекать кредиты, но мы можем, например, конвертировать обязательства "Укрзализныци" перед ЕБРР в пакет акций компании. Давайте дадим банку 10% акций "Укрзализныци", введем в набсовет двух человек от ЕБРР, чтобы они защищали его интересы, и таким образом освободим "Укрзализныцю" от груза обслуживания финансовых долгов", - сказал В.Довгань.

Он также сообщил, что еще при подготовке кредитных договоров с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР по электрификации железнодорожного участка Долинская-Николаев выяснилось, что у "Укрзализныци" уже нет ликвидных активов, которые могли бы выступить обеспечением по кредитам.

"Все более-менее ценное, что было у "Укрзализныци", уже находится в залоге. У компании очень высокая кредиторская задолженность. Это преддефолтное состояние. Европейские партнеры готовы финансировать "Укрзализныцю". Но они не хотят вкладывать деньги в нерабочий механизм", - подчеркнул В.Довгань.

Он также напомнил, что идея продажи части пакета акций "Укрзализныци" обсуждается еще с прошлого года.

В.Довгань отметил, что в Мариуполе на большом инвестиционном форуме Мининфраструктуры, "Укрзализныця" и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании, в котором речь "по сути, шла о подготовке "Укрзализныци" к IPO".

"В кулуарах форума мы обсуждали возможность конвертирования долгов "Укрзализныци" в пакет акций 25%-1 акция для ЕБРР, то есть передать блокирующий пакет. Но долгов у "Укрзализныци" меньше, чем стоит этот пакет. Поэтому компания также могла рассчитывать на получение "живых" денег. Я не знаю, во сколько оценивается "Укрзализныця", но этот пакет акций - миллиарды евро. Европейцы были готовы на этот механизм", - отметил он.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий планировал разделить "Укрзализныцю" на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а также провести IPO.

Экс-глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов планировал также создать отдельную компанию для тяжелых ремонтов подвижного состава и рассмотреть возможность ее приватизации.

В октябре 2019 года Кабинет министров Украины вернул АО "Укрзализныця" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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