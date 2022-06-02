Работа в Украине: какие вакансии предлагают во время войны

Работа в Украине для многих украинцев стала роскошью во время войны. На рынке труда наблюдается острый кризис. Безработными стали около пяти миллионов наших сограждан. Предложение превышает спрос в десятки раз и немногим удается трудоустроиться по специальности.

Самые актуальные профессии во время войны: где предлагают максимум вакансий в Украине

Глава Государственного центра занятости Юлия Жовтяк сообщила, какая ситуация с вакансиями в Украине. По словам эксперта, резко выросло количество предложений для водителей, рабочих коммунальных предприятий и представителей профессий, связанных со строительством.

"Мне кажется, что возрастет спрос, и я это уже вижу, на строительные профессии в разных отраслях, возрастет спрос на рабочих коммунальных предприятий, и на сегодняшний день достаточно большой спрос на водителей", - отметила Жовтяк.

По данным аналитика, много вакансий сейчас фиксируют в перерабатывающей отрасли. Также после падения наблюдается некоторое оживление в сфере торговли.

В целом ситуация с трудоустройством украинцев по-прежнему сложная. Жовтяк подчеркнула, что если взять за основу базу Государственного центра занятости, число предложений уменьшилось в три раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. На данный момент в базе Центра занятости зарегистрировали 22 тысячи вакансий.

Самые актуальные профессии во время войны: где предлагают максимум вакансий в Украине

Максимальное количество вакансий сейчас в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях. Традиционно много предложений и в Киеве.

Проблемы с работой сейчас переживают большинство украинцев. Из-за войны с Россией даже те их них, кто не потерял работу, не получают зарплату в полном объеме.

Ранее эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке труда в послевоенный период. Стало известно, какие пять профессий будут пользоваться повышенным спросом работодателей.


Ловіцька Леся, Тудей

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