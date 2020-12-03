Повышение тарифа на передачу э/энергии приведет к росту цен

Повышение тарифа на передачу электроэнергии национальной энергетической компанией "Укрэнерго" с 240,23 грн за МВт-час до 312,76 грн/МВт-час с 1 декабря приведет к росту инфляции. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Запускается очередной виток инфляции, поднимается себестоимость электроэнергии для предприятий, поэтому каждая пекарня, которая производит хлеб, тоже будет поднимать стоимость хлеба", - сказал он.



М.Магомедов напомнил, что на заседании НКРЭКУ были предложения что нужно делать, чтобы не поднимать тарифы на передачу электорэнергии, они были проигнорированы.



"К сожалению, это новый виток, еще более ухудшающий ситуацию. Это примерно 9 млрд нагрузки на бизнес в то время, когда он и так находится в убытках", - подчеркнул нардеп.



"Вместо того, чтобы заниматься сбалансированием рынка, убирать посредников, которые занимаются спекуляцией, принято простое и неправильное решение переложить эти затраты на бизнес", - подытожил М.Магомедов.

