Повышение тарифа на передачу э/энергии приведет к росту цен

Повышение тарифа на передачу э/энергии приведет к росту цен

Повышение тарифа на передачу электроэнергии национальной энергетической компанией "Укрэнерго" с 240,23 грн за МВт-час до 312,76 грн/МВт-час с 1 декабря приведет к росту инфляции. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Запускается очередной виток инфляции, поднимается себестоимость электроэнергии для предприятий, поэтому каждая пекарня, которая производит хлеб, тоже будет поднимать стоимость хлеба", - сказал он.

М.Магомедов напомнил, что на заседании НКРЭКУ были предложения что нужно делать, чтобы не поднимать тарифы на передачу электорэнергии, они были проигнорированы.

"К сожалению, это новый виток, еще более ухудшающий ситуацию. Это примерно 9 млрд нагрузки на бизнес в то время, когда он и так находится в убытках", - подчеркнул нардеп.

"Вместо того, чтобы заниматься сбалансированием рынка, убирать посредников, которые занимаются спекуляцией, принято простое и неправильное решение переложить эти затраты на бизнес", - подытожил М.Магомедов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для двадцати облгазовНКРЭКУ одобрила повышение тарифов для двадцати облгазов
И.о. министра энергетики намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населенияИ.о. министра энергетики намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения
За две недели стоимость э/энергии для промышленности выросла в 2 раза из-за отключения атомных блоков – ФРУЗа две недели стоимость э/энергии для промышленности выросла в 2 раза из-за отключения атомных блоков – ФРУ
С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергииС 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии
НСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябреНСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябре
Девальвация гривни "съела" урезание "зеленого" тарифа энергетиков, - ГерусДевальвация гривни "съела" урезание "зеленого" тарифа энергетиков, - Герус
Гетманцев предлагает отложить повышение минималки до 6500 гривен до декабря 2021 годаГетманцев предлагает отложить повышение минималки до 6500 гривен до декабря 2021 года
НСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябреНСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябре
Ферросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергиюФерросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергию
ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП УкраиныЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости