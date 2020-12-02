Европейские компании столкнутся с усиленной конкуренцией со стороны Китая – MERICS

Европейские компании столкнутся с усиленной конкуренцией со стороны Китая – MERICS

Европейским компаниям необходимо готовиться к усилению промышленной конкуренции с китайскими компаниями как в самом Китае, так и на третьих рынках. Об этом в своём отчёте по китайской промышленной политики за ноябрь пишет исследовательский центр MERICS (Германия).

В отчёте говорится, что Китай планирует нарастить поддержку экспорту в таких областях, как электроэнергетика, железная дорога, телекоммуникации, аэрокосмическая промышленность, судостроение, робототехника. Это происходит в рамках инициативы "Сделано в Китае 2025" (стратегия национального промышленного развития).

При этом компенсировать потери от роста конкуренции не удастся за счет расширения доступа на китайский рынок, что в последнее время обещало руководство КНР. Эксперты MERICS отмечают: "… [западным компаниям] следует помнить, что стремление Китая к открытости… всегда было стратегическим и избирательным".

В отчете говорится: "разные уровни экономического развития внутри страны остаются проблемой для экспортной мощи Китая. В то время как экономические центры вдоль побережья (Бохай, Фуцзянь, дельты Янцзы и Жемчужной реки) все больше укрепляют свои глобальные инновации и позиции в сфере высоких технологий, другие регионы продолжают испытывать трудности. Отсутствие прогресса в стимулировании индустриализации в слаборазвитых регионах Китая за последние два десятилетия указывает на то, что такие планы, как Стратегия развития Запада и План восстановления северо-востока имели ограниченное влияние. Сокращение региональных различий остается сложной задачей".

МинПром по материалам SilkBridge

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