Госпродпотребслужба обязала коммунальное предприятие вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен за услуги отопления

В сентябре Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области провело проверку коммунального предприятия, предоставляющего услуги отопления в поселке Гостомель. По результатам проверки предприятие обязали вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен, необоснованно начисленных за услуги отопления.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Как сообщается, Госпродпотребслужба провела проверку коммунального предприятия Ирпенского городского совета, предоставляющего услуги по централизованному отоплению в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области. Проверка предприятия была проведена на основании коллективного обращения жителей Гостомеля.

Согласно сообщению, в ходе проверки было установлено, что предприятие рассчитало тарифы на определенные услуги с многочисленными нарушениями требований порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, в частности, включены в тарифы необоснованные расходы на поверку и ремонт квартирных тепловых счетчиков и завышенные расходы на основную и дополнительную заработную плату директора коммунального предприятия.

“Таким образом, размеры тарифов на услуги по централизованному отоплению для пгт. Гостомель являются экономически необоснованными”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в ходе проверки было обнаружено преждевременное введение в действие тарифов, с несоблюдением установленного Законом Украины “О жилищно-коммунальных услугах” предельного срока 15 дней.

Кроме того, было установлено, что исполнительный комитет Ирпенского городского совета утверждал тарифы для отдельных территориальных общин, которые не подчиняются городу Ирпень, что не входит в перечень законных полномочий, предоставленных Законом Украины “О местном самоуправлении в Украине”.

Сообщается, что по требованию предписания Госпродпотребслужбы, выданного по результатам проверки, коммунальным предприятием возвращено потребителям поселка Гостомель необоснованно начисленную сумму за услуги по централизованному отоплению в размере 27,2 тысяч гривен.

Ранее KV писала, что в доме по ул. Древлянской, 16 в Шевченковском районе Киева жителям присылают платежки за отопление со значительными суммами. Жильцы дома получают противоречивые ответы о порядке начисления за услугу отопления.