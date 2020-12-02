Госпродпотребслужба обязала коммунальное предприятие вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен за услуги отопления

Госпродпотребслужба обязала коммунальное предприятие вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен за услуги отопления

В сентябре Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области провело проверку коммунального предприятия, предоставляющего услуги отопления в поселке Гостомель. По результатам проверки предприятие обязали вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен, необоснованно начисленных за услуги отопления.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Как сообщается, Госпродпотребслужба провела проверку коммунального предприятия Ирпенского городского совета, предоставляющего услуги по централизованному отоплению в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области. Проверка предприятия была проведена на основании коллективного обращения жителей Гостомеля.

Согласно сообщению, в ходе проверки было установлено, что предприятие рассчитало тарифы на определенные услуги с многочисленными нарушениями требований порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, в частности, включены в тарифы необоснованные расходы на поверку и ремонт квартирных тепловых счетчиков и завышенные расходы на основную и дополнительную заработную плату директора коммунального предприятия. 

“Таким образом, размеры тарифов на услуги по централизованному отоплению для пгт. Гостомель являются экономически необоснованными”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в ходе проверки было обнаружено преждевременное введение в действие тарифов, с несоблюдением установленного Законом Украины “О жилищно-коммунальных услугах” предельного срока 15 дней.

Кроме того, было установлено, что исполнительный комитет Ирпенского городского совета утверждал тарифы для отдельных территориальных общин, которые не подчиняются городу Ирпень, что не входит в перечень законных полномочий, предоставленных Законом Украины “О местном самоуправлении в Украине”.

Сообщается, что по требованию предписания Госпродпотребслужбы, выданного по результатам проверки, коммунальным предприятием возвращено потребителям поселка Гостомель необоснованно начисленную сумму за услуги по централизованному отоплению в размере 27,2 тысяч гривен.

Ранее KV писала, что в доме по ул. Древлянской, 16 в Шевченковском районе Киева жителям присылают платежки за отопление со значительными суммами. Жильцы дома получают противоречивые ответы о порядке начисления за услугу отопления.

Фото: atn.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
Броварской горсовет передал под кладбище более 21 гаБроварской горсовет передал под кладбище более 21 га
КГГА закупила препараты для онкобольных на 130 млн гривен
Фонд госимущества продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривенФонд госимущества продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривен
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Экс-сотрудницу банка “Хрещатик” подозревают в хищении 10 млн гривенЭкс-сотрудницу банка “Хрещатик” подозревают в хищении 10 млн гривен
Падение биткоина возможно до $14 тысяч — Амстердамская фондовая биржаПадение биткоина возможно до $14 тысяч — Амстердамская фондовая биржа
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 миллиардовГосдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 миллиардов
В "Нафтогазе" подтвердили убытки на 17 млрд гривен за 9 месяцев этого годаВ "Нафтогазе" подтвердили убытки на 17 млрд гривен за 9 месяцев этого года
Максим Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч гривенМаксим Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч гривен
За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривенЗа 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости