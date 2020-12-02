Госпродпотребслужба обязала коммунальное предприятие вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен за услуги отопления
В сентябре Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области провело проверку коммунального предприятия, предоставляющего услуги отопления в поселке Гостомель. По результатам проверки предприятие обязали вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен, необоснованно начисленных за услуги отопления.
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Как сообщается, Госпродпотребслужба провела проверку коммунального предприятия Ирпенского городского совета, предоставляющего услуги по централизованному отоплению в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области. Проверка предприятия была проведена на основании коллективного обращения жителей Гостомеля.
Согласно сообщению, в ходе проверки было установлено, что предприятие рассчитало тарифы на определенные услуги с многочисленными нарушениями требований порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, в частности, включены в тарифы необоснованные расходы на поверку и ремонт квартирных тепловых счетчиков и завышенные расходы на основную и дополнительную заработную плату директора коммунального предприятия.
“Таким образом, размеры тарифов на услуги по централизованному отоплению для пгт. Гостомель являются экономически необоснованными”, – сказано в сообщении.
Также сообщается, что в ходе проверки было обнаружено преждевременное введение в действие тарифов, с несоблюдением установленного Законом Украины “О жилищно-коммунальных услугах” предельного срока 15 дней.
Кроме того, было установлено, что исполнительный комитет Ирпенского городского совета утверждал тарифы для отдельных территориальных общин, которые не подчиняются городу Ирпень, что не входит в перечень законных полномочий, предоставленных Законом Украины “О местном самоуправлении в Украине”.
Сообщается, что по требованию предписания Госпродпотребслужбы, выданного по результатам проверки, коммунальным предприятием возвращено потребителям поселка Гостомель необоснованно начисленную сумму за услуги по централизованному отоплению в размере 27,2 тысяч гривен.
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