Интерпайп начал поставки колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn

Интерпайп начал поставки колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn

Украинская промышленная компания Интерпайп осуществила первую поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов национального немецкого ж/д оператора – компании Deutsche Bahn. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, Интерпайп уже длительное время сотрудничает с Deutsche Bahn и успел зарекомендовать себя надежным партнером. Компания также является одним из лидеров на европейском рынке в сегменте ж/д колес для грузовых вагонов – два из трех грузовых вагона в Европе – с колесами Интерпайпа. Кроме того, Интерпайп уже поставлял колесную продукцию для пассажирского пригородного транспорта.

В сообщении подчеркивается, что пассажирские ж/д колеса для высокоскоростных поездов являются высокоточным сложным продуктом. Для снижения нагрузки на рельсы от трения с колесами предъявляются жесткие требования к их показателям пластичности, а также к прочностным характеристикам и конструкции в части геометрических параметров: они должны иметь отверстия в диске и чистовую расточку ступицы.

Как говорится в сообщении, специалисты R&D Интерпайп разработали всю технологию производства – от проектирования конструкции и химсостава до готового колеса.

Таким образом, Интерпайп стал первым производителем на постсоветском пространстве, который вошел в "Лигу чемпионов" - на европейский рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов - и стал сертифицированным поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn.

"Это крайне важный заказ и отличная возможность войти в список компаний-поставщиков для высокоскоростного пассажирского транспорта. На европейском рынке к такой продукции предъявляют очень жесткие требования, и, как правило, вагоностроительные и вагоноремонтные компании отдают предпочтение уже проверенным поставщикам. Успешное выполнение этого заказа для Deutsche Bahn открывает новые перспективы ж/д дивизиона Интерпайп", - отметил директор дивизиона железнодорожной продукции компании Александр Гарькавый.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году Интерпайп реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



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