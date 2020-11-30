Связанная с Коломойским компания отсудила главный офис ПриватБанка в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области лишил ПриватБанк права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"26 ноября Хозсуд в полном объеме удовлетворил исковые требования компании, которая незаконно претендует на офисное помещение, находящееся в собственности банка", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению пресс-службы, иск по офисному помещению суд удовлетворил в пользу НП ООО "ОКЕАНМАШ".

В ПриватБанке отметили, что здание "Океанмаш" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка при национализации, в августе 2016 года. И такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу ПриватБанка, еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка при национализации.

"Судебные споры вокруг права собственности на один из офисов банка, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность банка и бесперебойную работу его сервисов. С марта 2020 года сотрудники работают дистанционно, а в случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут размещены в других офисах банка", - добавили в пресс-службе.

Сейчас ПриватБанк готовится в апелляционном порядке обжаловать решение суда.

Напомним, компания "Океанмаш" не первый раз фигурирует в делах ПриватБанка. В частности, она числилась в материалах Генпрокуратуры, которая расследовала кредитование банком предприятий, связанных с экс-владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, при национализации банка.