Санкции в действии: старейший инвестиционный банк РоSSии закрывает офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Йоханнесбурге

Неприятным следствием военного вторжения РФ в Украину стали западные санкции, из-за которых в значительной степени страдают компании и собственность роSSийских миллиардеров. О явном ухудшении дел у олигарха Михаила Прохорова свидетельствует внезапное сокращение количества офисов инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», сообщает Bloomberg .

Один из старейших инвестиционных банков РоSSии закрывает свои офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Йоханнесбурге. "РенКап" планирует уволить около десятка сотрудников в Нью-Йорке и большую часть в Лондоне. Остаться должна только небольшая группа людей для сворачивания работы в Великобритании.

"Мы реструктурируем операции RenCap Limited и RenCap Securities Inc в Лондоне и Нью-Йорке", - сообщает пресс-служба банка.

А позднее представители учреждения подтвердили информацию и о закрытии офисов в Йоханнесбурге, после значительной реструктуризации. Однако сокращение не коснется бизнеса на Кипре и в африканских странах.