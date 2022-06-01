Санкции в действии: старейший инвестиционный банк РоSSии закрывает офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Йоханнесбурге

«Ренессанс Капитал» уже уволил большинство сотрудников, информирует ZN.ua.

Санкции в действии: старейший инвестиционный банк РоSSии закрывает офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Йоханнесбурге
© reosh.ru

Неприятным следствием военного вторжения РФ в Украину стали западные санкции, из-за которых в значительной степени страдают компании и собственность роSSийских миллиардеров. О явном ухудшении дел у олигарха Михаила Прохорова свидетельствует внезапное сокращение количества офисов инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», сообщает Bloomberg.

Один из старейших инвестиционных банков РоSSии закрывает свои офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Йоханнесбурге. "РенКап" планирует уволить около десятка сотрудников в Нью-Йорке и большую часть в Лондоне. Остаться должна только небольшая группа людей для сворачивания работы в Великобритании.

"Мы реструктурируем операции RenCap Limited и RenCap Securities Inc в Лондоне и Нью-Йорке", - сообщает пресс-служба банка.

А позднее представители учреждения подтвердили информацию и о закрытии офисов в Йоханнесбурге, после значительной реструктуризации. Однако сокращение не коснется бизнеса на Кипре и в африканских странах.


Дарья Кепова, ZN.ua

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