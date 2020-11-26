Кабмин определил механизм предоставления госгарантий для МСБ

Сегодня, 25 ноября, правительство приняло постановление «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году». Об этом сообщило Министерство финансов на официальном сайте.

Фото: minfin.com.ua

Постановление определяет механизм предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, выданных субъектам хозяйствования — микропредпринимательству, малому и/или среднему предпринимательству.

Что регулирует документ

Постановлением также установлен порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе. В частности, по результатам отбора банков, желающих принять участие в этой программе, решением правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.

На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет. При этом государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту. Кредиторы, в свою очередь, формируют портфель кредитов.

Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме, определенном Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» — 5 млрд грн.

Одновременно постановление вносит изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства (постановление Кабмина № 28). Благодаря этим изменениям возникает возможность сочетания компенсации процентной ставки, которая предоставляется в рамках действующего Порядка, с предоставлением государственных гарантий на портфельной основе.

Кто может быть банком-кредитором

Банками-кредиторами могут быть банки, которые:

составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;

не отнесены к категории проблемных и/или неплатежеспособных;

не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;

придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн грн.

Также правительственным решением Укрэксимбанк определен агентом гаранта, к полномочиям которого относится проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и т. п.

Какие кредиты относятся к портфелю с госгарантиями

В портфель кредитов, который, вероятнее всего, будут частично обеспечены государственными гарантиями, могут быть включены кредиты, которые предоставляются: