Кабмин определил механизм предоставления госгарантий для МСБ

Сегодня, 25 ноября, правительство приняло постановление «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году». Об этом сообщило Министерство финансов на официальном сайте.

Кабмин определил механизм предоставления госгарантий для МСБ
Фото: minfin.com.ua

Постановление определяет механизм предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, выданных субъектам хозяйствования — микропредпринимательству, малому и/или среднему предпринимательству.

Что регулирует документ

Постановлением также установлен порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе. В частности, по результатам отбора банков, желающих принять участие в этой программе, решением правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.

На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет. При этом государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту. Кредиторы, в свою очередь, формируют портфель кредитов.

Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме, определенном Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» — 5 млрд грн.

Одновременно постановление вносит изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства (постановление Кабмина № 28). Благодаря этим изменениям возникает возможность сочетания компенсации процентной ставки, которая предоставляется в рамках действующего Порядка, с предоставлением государственных гарантий на портфельной основе.

Кто может быть банком-кредитором

Банками-кредиторами могут быть банки, которые:

  • составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;
  • не отнесены к категории проблемных и/или неплатежеспособных;
  • не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;
  • придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн грн.

Также правительственным решением Укрэксимбанк определен агентом гаранта, к полномочиям которого относится проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и т. п.

Какие кредиты относятся к портфелю с госгарантиями

В портфель кредитов, который, вероятнее всего, будут частично обеспечены государственными гарантиями, могут быть включены кредиты, которые предоставляются:

  • субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хозяйственной деятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами и/или против них не возбуждены дела о банкротстве;
  • на финансирование инвестиционного проекта, инвестиционные цели, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе «5-7-9»);
  • в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не более 100 млн грн по ставке не выше UIRD + 6%; дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками объемом не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности НБУ;
  • на незапрещенную законодательством деятельность.

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