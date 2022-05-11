Механизму компенсации за повреждение и уничтожение имущества не хватает прозрачности использования средств

Законопроекту №7198 о компенсации за повреждение и уничтожение недвижимого имущества в результате боевых действий не хватает прозрачного механизма использования средств Фонда восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры. Этот важнейший механизм не должен быть спущен на уровень подзаконной «нормативки» Кабмина, потому что как раз в этой плоскости лежит вопрос доверия общества и западных партнеров к власти. Об этом в своем материале пишет Сергей Волков, президент Украинской Национальной Ипотечной Ассоциации (УНИА) – "Как не допустить хищения компенсаций за поврежденное жилье".

Из-за ряда объективных и субъективных особенностей строительная отрасль чрезвычайно насыщена коррупционными рисками, способными привести к злоупотреблениям и существенно снизить качество капиталовложений. Возвращение к практикам усиленного контроля на каждом этапе финансирования восстановления жилья сейчас — необходимость, потому что для страны как никогда ценна каждая копейка, а коррупцию можно смело приравнять к государственной измене. Вообще это общепринятая в мире практика, когда оплата строительных работ зависит от выводов технического аудита .